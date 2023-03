L’Etoffe d’une Passionnée ! 76, rue Laurenceau-Bompard 55000 GUERPONT Guerpont Catégories d’Évènement: Guerpont

L’Etoffe d’une Passionnée ! 76, rue Laurenceau-Bompard 55000 GUERPONT, 31 mars 2023, Guerpont. L’Etoffe d’une Passionnée ! 31 mars – 2 avril 76, rue Laurenceau-Bompard 55000 GUERPONT Ouverture de mon atelier de production à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art avec une large représentation de mon savoir- faire de Tapissiére – Décoratrice et Décorateur d’intérieur spécialisée dans les rideaux, voilages, tringles, stores bateaux, stores enrouleurs, bandes verticales, protection solaire intérieure- extérieure, moustiquaires. Tissus techniques M1 et occultant isolant pour écoles, administrations, hôtel, restaurants, commerces, secteur medical, chambres d’hôtes, camping.

Tête de lit personnalisées, couettes, nappes, linge de lit sur mesure.

Tous types de coussins.

Fauteuils – Chaises – Canapés restauration ou neuf.

Sellerie auto / moto / nautique.

Conseils décorateur- intérieur.

Prise de mesures à domicile.

