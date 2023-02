Le monde imaginaire de la Passion des Etoffes 76, rue Laurenceau-Bompard 55000 GUERPONT Guerpont Catégories d’Évènement: Guerpont

Professionnelle passionnée, Valérie aménage vos lieux de vie avec talent et envie. Rencontre.

Certaines vocations naissent très tôt. À 6 ans déjà, Valérie dessinait toute la déco sur des plans de maison. Deux CAP, un Brevet de métier d’art, une vingtaine d’années d’expérience en entreprise plus tard, c’est à Guerpont en 2005 qu’elle ouvre son « domaine ». Depuis, elle y accueille une fidèle clientèle avide de créer des espaces de vie chaleureux. Avec patience, élégance et passion, elle offre une seconde vie à des sièges de tous styles, elle confectionne aussi des décors de fenêtres : rideaux, voilages, stores, des couettes, jetés de lit, tapis et nappes. Harmoniser votre intérieur, c’est aussi pouvoir capturer l’ambiance de votre nid ! C’est pourquoi, jusqu’à 100 km autour de Guerpont, Valérie se déplace à votre domicile.

« Gardienne » d’un savoir-faire ancestral, Valérie est tout d’abord une couturière hors pair, elle est capable de dessiner, confectionner, assembler des créations sur mesure avec des tissus de grande qualité, aux couleurs originales, sélectionnés avec soin auprès des meilleurs fabricants. En contact avec des partenaires spécialisés (menuisier ébéniste, peintre décorateur, designer architecte…), elle prendra du temps pour vous accompagner dans chacun de vos projets tant en création qu’en restauration. Et comptez sur elle pour vous proposer des nouvelles tendances qu’elle se plaît à aller dégoter dans des salons internationaux !

Elle vous ouvre ses portes pour vous inviter à decouvrir un monde imaginaire……

