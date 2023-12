Menu de Noël 76 rue Laubaner Roquefort, 19 décembre 2023, Roquefort.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-19

fin : 2023-12-30

N’y a t-il pas meilleur plaisir que de se régaler avec un délicieux repas pour Noël ? Alors on délecte nos papilles avec le menu proposé au restaurant St Vincent !

Uniquement sur réservation..

Jeudi 21 décembre soir

Vendredi 22 décembre midi et soir

Samedi 23 décembre midi

Jeudi 28 décembre midi et soir

Vendredi 29 décembre midi et soir

Samedi 30 décembre midi

76 rue Laubaner St Vincent

Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine



