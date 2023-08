À vous de jouer! 76 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny La Forêt-sur-Sèvre, 26 octobre 2023, La Forêt-sur-Sèvre.

La Forêt-sur-Sèvre,Deux-Sèvres

Profitez d’un moment convivial autour d’une panoplie de jeux de société. Chacun trouvera de quoi s’amuser !

Réservation conseillée..

2023-10-26 fin : 2023-10-26 12:00:00. EUR.

76 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Salle La Bobine

La Forêt-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Enjoy a convivial moment around a range of board games. There’s something for everyone!

Reservations recommended.

Disfrute de un momento de convivencia con una serie de juegos de mesa. Hay para todos los gustos

Se recomienda reservar.

Genießen Sie einen geselligen Moment bei einer Vielzahl von Gesellschaftsspielen. Hier findet jeder etwas, das ihm Spaß macht!

Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Bocage Bressuirais