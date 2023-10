HALLOWEEN AU BOIS DES LUTINS 76 rue du Hohneck La Bresse, 29 octobre 2023, La Bresse.

La Bresse,Vosges

C’est Halloween au Bois des Lutins, atelier tatouages d’horreur, Boldy et Boldinettes, mascottes dans tout leurs états, de nombreux lots à gagner en faisant tourner la roue’lloween, photos souvenirs des plus beaux déguisements, restauration sur place. Bien d’autres surprises vous attendent.. Tout public

Lundi 2023-10-29 11:00:00 fin : 2023-10-31 18:30:00. 10 EUR.

76 rue du Hohneck Le Bois des Lutins

La Bresse 88250 Vosges Grand Est



It’s Halloween at Le Bois des Lutins, with a horror tattoo workshop, Boldy and Boldinettes, mascots in all their glory, lots of prizes to be won by spinning the ‘lloween wheel, souvenir photos of the best disguises, and on-site catering. Many other surprises await you.

Es Halloween en el Bois des Lutins, con un taller de tatuajes de terror, Boldy y Boldinettes, mascotas en todo su esplendor, muchos premios para ganar haciendo girar la rueda de Halloween, fotos de recuerdo de los mejores disfraces y catering in situ. Le esperan muchas sorpresas más.

Es ist Halloween im Bois des Lutins, Horror-Tattoo-Workshop, Boldy und Boldinettes, Maskottchen in all ihren Zuständen, zahlreiche Preise zu gewinnen, indem Sie das Rad’lloween drehen, Erinnerungsfotos der schönsten Verkleidungen, Verpflegung vor Ort. Viele weitere Überraschungen warten auf Sie.

Mise à jour le 2023-10-11 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES