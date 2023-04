Atelier : La décoration de Noël avec les fruits des arbres 76 Rue du Fort, 6 décembre 2023, Le Havre.

Fabriquer ses propres décorations de Noël naturelles est simple. En effet, la nature nous offre tout ce qu’il faut pour mettre en lumière nos maisons et nos jardins. Il suffit de sortir et de se balader en forêt pour trouver des branches, des pommes de pin, des feuilles, des glands et autres fruits secs pour réaliser une magnifique décoration de Noël. Venez réaliser de superbes décorations à partir de ces végétaux.

Rendez-vous à l’accueil des serres.

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 (du lundi au vendredi de 9h à 16h) ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédant l’atelier..

2023-12-06 à 14:00:00 ; fin : 2023-12-06 16:00:00. .

76 Rue du Fort

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie



Making your own natural Christmas decorations is simple. In fact, nature offers us everything we need to light up our homes and gardens. Just get out and walk in the forest to find branches, pine cones, leaves, acorns and other dried fruits to make a beautiful Christmas decoration. Come and make beautiful decorations from these plants.

Meet at the reception of the greenhouses.

Reservation required at 02 32 74 04 33 (Monday to Friday from 9am to 4pm) or on jardinssuspendus@lehavre.fr, until the day before the workshop.

Hacer tus propios adornos navideños naturales es muy sencillo. De hecho, la naturaleza nos ofrece todo lo que necesitamos para alegrar nuestras casas y jardines. Basta con salir al bosque y encontrar ramas, piñas, hojas, bellotas y otros frutos secos para hacer una bonita decoración navideña. Ven a hacer bonitos adornos con estas plantas.

Encuentro en la recepción del invernadero.

Es necesario reservar en el 02 32 74 04 33 (de lunes a viernes, de 9.00 a 16.00) o en jardinssuspendus@lehavre.fr, hasta la víspera del taller.

Es ist ganz einfach, seine eigene natürliche Weihnachtsdekoration herzustellen. Die Natur bietet uns nämlich alles, was wir brauchen, um unsere Häuser und Gärten ins rechte Licht zu rücken. Sie müssen nur hinausgehen und einen Spaziergang im Wald machen, um Äste, Tannenzapfen, Blätter, Eicheln und andere getrocknete Früchte zu finden, aus denen Sie eine wunderschöne Weihnachtsdekoration herstellen können. Kommen Sie mit und basteln Sie aus diesen Pflanzen wunderschöne Dekorationen.

Treffpunkt ist der Empfang der Gewächshäuser.

Reservierung erforderlich unter 02 32 74 04 33 (montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr) oder jardinssuspendus@lehavre.fr, bis zum Tag vor dem Workshop.

Mise à jour le 2023-03-17 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité