Atelier botanique en famille : Collage des feuillages d’automne 76 Rue du Fort, 26 octobre 2023, Le Havre.

Le temps des vacances scolaires ou estivales, tantôt jardiniers, explorateurs ou apprentis-botanistes, participez en famille à ces ateliers pratiques et ludiques.

L’automne est là ! Il s’installe avec ses teintes flamboyantes de rouge, de marron, de jaune… C’est la saison idéale pour laisser les enfants jouer dehors avec les feuilles mortes avec lesquelles vous aller pouvoir créer et composer des collages d’animaux, de personnages ou de paysages…

Rendez-vous à l’accueil des serres.

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 (du lundi au vendredi de 9h à 16h) ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédant l’atelier..

2023-10-26 à 14:00:00 ; fin : 2023-10-26 16:00:00. .

76 Rue du Fort

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie



During school or summer vacations, gardeners, explorers or apprentice botanists, take part in these practical and fun workshops with your family.

Fall is here! It is settling in with its flamboyant shades of red, brown, yellow… It’s the ideal season to let the kids play outside with the dead leaves with which you will be able to create and compose collages of animals, characters or landscapes…

Meet at the reception of the greenhouses.

Reservations are required on 02 32 74 04 33 (Monday to Friday from 9am to 4pm) or on jardinssuspendus@lehavre.fr, until the day before the workshop.

Durante las vacaciones escolares o estivales, jardineros, exploradores o aprendices de botánico, participe en familia en estos talleres prácticos y divertidos.

¡El otoño ya está aquí! Se instala con sus llamativos tonos rojos, marrones y amarillos… Es la estación ideal para dejar que los niños jueguen al aire libre con las hojas muertas con las que podréis crear y componer collages de animales, personajes o paisajes…

Cita en la recepción del invernadero.

Es necesario reservar en el 02 32 74 04 33 (de lunes a viernes de 9 a 16 h) o en jardinssuspendus@lehavre.fr, hasta la víspera del taller.

Während der Schul- oder Sommerferien können Sie als Gärtner, Entdecker oder Botaniker mit der ganzen Familie an diesen praktischen und spielerischen Workshops teilnehmen.

Der Herbst ist da! Er hält Einzug mit seinen flammenden Rot-, Braun- und Gelbtönen. Es ist die ideale Jahreszeit, um die Kinder draußen mit den Blättern spielen zu lassen, mit denen Sie Collagen von Tieren, Figuren oder Landschaften gestalten können…

Treffpunkt am Empfang der Gewächshäuser.

Reservierung erforderlich unter 02 32 74 04 33 (Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr) oder jardinssuspendus@lehavre.fr, bis zum Tag vor dem Workshop.

