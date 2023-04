Atelier-conférence : La gestion des graines botaniques 76 Rue du Fort, 13 septembre 2023, Le Havre.

Les Jardins suspendus en tant que jardin botanique ont une mission de conservation des espèces végétales. Venez découvrir le temps de cet atelier le protocole de récolte, de conservation et d’inventaire des graines (Index séminum). Cette gestion permet de faire des échanges avec les jardins botaniques du monde entier et ainsi de contribuer à sauver des espèces en voie de disparition.

Rendez-vous à l’accueil des serres.

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 (du lundi au vendredi de 9h à 16h) ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédant l’atelier..

2023-09-13 à 14:00:00 ; fin : 2023-09-13 16:00:00. .

76 Rue du Fort

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie



As a botanical garden, the Hanging Gardens have a mission to conserve plant species. During this workshop, come and discover the protocol for collecting, conserving and inventorying seeds (Index séminum). This management allows exchanges with botanical gardens around the world and thus contributes to saving endangered species.

Meeting point at the reception of the greenhouses.

Reservation required at 02 32 74 04 33 (Monday to Friday from 9am to 4pm) or on jardinssuspendus@lehavre.fr, until the day before the workshop.

Como jardín botánico, los Jardines Colgantes tienen la misión de conservar las especies vegetales. Venga a descubrir el protocolo de recogida, conservación e inventario de semillas (Index Seminum) durante este taller. Esta gestión permite intercambios con jardines botánicos de todo el mundo y contribuye así a salvar especies amenazadas.

Punto de encuentro en la recepción de los invernaderos.

Reserva obligatoria en el 02 32 74 04 33 (de lunes a viernes de 9.00 a 16.00) o en jardinssuspendus@lehavre.fr, hasta la víspera del taller.

Die Hängenden Gärten haben als botanischer Garten den Auftrag, Pflanzenarten zu erhalten. Lernen Sie in diesem Workshop das Protokoll zur Ernte, Aufbewahrung und Inventarisierung von Samen (Index Seminum) kennen. Diese Verwaltung ermöglicht den Austausch mit botanischen Gärten auf der ganzen Welt und trägt so dazu bei, vom Aussterben bedrohte Arten zu retten.

Treffpunkt am Empfang der Gewächshäuser.

Reservierung erforderlich unter 02 32 74 04 33 (montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr) oder jardinssuspendus@lehavre.fr, bis zum Tag vor dem Workshop.

Mise à jour le 2023-03-17 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité