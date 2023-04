Atelier-conférence : Avez-vous cet arbre ? Comment le reconnaître, comment le choisir… 76 Rue du Fort, 31 mai 2023, Le Havre.

Pas toujours facile d’identifier les arbres de nos jardins. Cet atelier va vous aider à différencier les différentes espèces ligneuses, reconnaître leurs spécificités, mais également apprendre à bien les choisir pour se projeter lors du choix et de la plantation.

Rendez-vous à l’accueil des serres.

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 (du lundi au vendredi de 9h à 16h) ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédant l’atelier..

2023-05-31 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-31 16:00:00. .

76 Rue du Fort

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie



Not always easy to identify the trees in our gardens. This workshop will help you to differentiate the different woody species, to recognize their specificities, but also to learn how to choose them in order to plan the choice and the planting.

Meeting point at the reception of the greenhouses.

Reservations are required on 02 32 74 04 33 (Monday to Friday from 9am to 4pm) or on jardinssuspendus@lehavre.fr, until the day before the workshop.

No siempre es fácil identificar los árboles de nuestros jardines. Este taller le ayudará a diferenciar las distintas especies leñosas, a reconocer sus especificidades, pero también a aprender a elegirlas bien para planificar su elección y su plantación.

Punto de encuentro en la recepción de los invernaderos.

Es necesario reservar en el 02 32 74 04 33 (de lunes a viernes de 9:00 a 16:00) o en jardinssuspendus@lehavre.fr, hasta la víspera del taller.

Es ist nicht immer einfach, die Bäume in unseren Gärten zu identifizieren. Dieser Workshop wird Ihnen helfen, die verschiedenen Holzarten zu unterscheiden, ihre Besonderheiten zu erkennen, aber auch zu lernen, wie man sie richtig auswählt, um sich bei der Auswahl und beim Pflanzen einen Überblick zu verschaffen.

Treffpunkt ist der Empfang der Gewächshäuser.

Reservierung erforderlich unter 02 32 74 04 33 (Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr) oder jardinssuspendus@lehavre.fr, bis zum Tag vor dem Workshop.

