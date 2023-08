Le Petit B. 76 Rue des Sagnes Limoges, 5 juin 2024, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

À 17h.

Durée 30min.

Chorégraphie.

Création immersive 2022 pour 2 danseurs

Dès 2 ans

Destiné à la petite enfance, Le Petit B. se joue devant un parterre restreint de très jeunes spectateurs qui peuvent à tout moment choisir d’y pénétrer, de jouer dans l’espace avec les danseurs, d’en repartir.

Dans Le Petit B., les enfants peuvent voir, sentir, toucher, vivre une aventure sensorielle portée par l’énergie du Boléro de Ravel.

Réservations obligatoire auprès de l’Opéra, par mail, téléphone ou sur le site internet (en lien)..

2024-06-05 fin : 2024-06-05 . EUR.

76 Rue des Sagnes Maison des Arts et de la Danse

Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At 5pm.

Duration 30min.

Choreography.

Immersive creation 2022 for 2 dancers

From 2 years

Designed for early childhood audiences, Le Petit B. is performed in front of a small group of very young spectators, who can choose at any time to enter, play in the space with the dancers, or leave.

In Le Petit B., children can see, feel, touch and experience a sensory adventure driven by the energy of Ravel?s Bolero.

Reservations essential with the Opéra, by e-mail, telephone or on the website (link).

A las 5 de la tarde.

Dura 30 minutos.

Coreografía.

Creación inmersiva 2022 para 2 bailarines

A partir de 2 años

Diseñado para niños pequeños, Le Petit B. se representa ante un pequeño público de espectadores muy jóvenes que pueden elegir en cualquier momento entrar, jugar en el espacio con los bailarines o salir.

En Le Petit B., los niños pueden ver, sentir, tocar y vivir una aventura sensorial impulsada por la energía del Bolero de Ravel.

Las reservas deben hacerse en la Ópera, por correo electrónico, teléfono o en la página web (enlace).

Um 17 Uhr.

Dauer 30min.

Choreographie.

Immersive Kreation 2022 für 2 Tänzer

Ab 2 Jahren

Le Petit B. ist für die frühe Kindheit bestimmt und wird vor einer kleinen Gruppe von sehr jungen Zuschauern aufgeführt. Diese können jederzeit entscheiden, ob sie den Raum betreten, mit den Tänzern spielen oder ihn verlassen wollen.

In Le Petit B. können die Kinder sehen, riechen, berühren und ein sensorisches Abenteuer erleben, das von der Energie des Boleros von Ravel getragen wird.

Reservierungen sind bei der Oper erforderlich, per E-Mail, Telefon oder auf der Website (Link).

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Limoges Métropole