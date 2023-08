Et de se Tenir la Main 76 Rue des Sagnes Limoges, 3 avril 2024, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

À 18h.

Durée 45min.

À partir d‘un geste universel – celui de se tenir la main – les danseurs se mettent en dialogue avec un batteur, ainsi que des voix d‘enfants. Comment ce geste universel peut-il déployer une pluralité de situations qu’il s’agisse de donner sa main ou de prendre celle de l’autre ? Saisir, envelopper, retenir, empoigner sont autant de façons de mettre en lumière la diversité des relations entre deux hommes aujourd’hui. Véritable pièce antidote après de longs mois d‘aridité tactile, cette création relève le défi de la danse jeune public en offrant une toute nouvelle place aux enfants.

Un comité réunissant 7 enfants de la France entière a créé de véritables partitions sonores pour la pièce.

Réservation obligatoire auprès de l’Opéra, sur le site internet (en lien), par mail ou par téléphone..

2024-04-03

76 Rue des Sagnes Maison des Arts et de la Danse

Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At 6pm.

Duration 45min.

Based on the universal gesture of holding hands, the dancers enter into a dialogue with a drummer and children?s voices. How can this universal gesture unfold a plurality of situations, whether it’s a matter of giving one’s hand or taking the other’s? Seizing, enveloping, holding and grasping are all ways of highlighting the diversity of relationships between two men today. A veritable antidote to long months of tactile aridity, this creation takes up the challenge of dance for young audiences by giving children a whole new place.

A committee of 7 children from all over France created real sound scores for the piece.

Reservations must be made with the Opéra, on the website (link), by e-mail or by telephone.

A las 6 de la tarde.

Dura 45 minutos.

A partir de un gesto universal, darse la mano, los bailarines entablan un diálogo con un tamborilero y voces infantiles. ¿Cómo puede desplegarse este gesto universal en situaciones diversas, ya se trate de dar la mano o de coger la del otro? Agarrar, envolver, retener, asir… son formas de poner de relieve la diversidad de las relaciones entre dos personas hoy en día. Auténtico antídoto contra los largos meses de aridez táctil, esta obra retoma el desafío de la danza para el público infantil dándole a los niños un lugar totalmente nuevo.

Un comité de 7 niños de toda Francia ha creado verdaderas partituras sonoras para la obra.

Las reservas deben hacerse en la Ópera, a través de la página web (enlace), por correo electrónico o por teléfono.

Um 18:00 Uhr.

Dauer 45min.

Ausgehend von einer universellen Geste – dem Händchenhalten – treten die Tänzer in einen Dialog mit einem Schlagzeuger und Kinderstimmen. Wie kann diese universelle Geste eine Vielzahl von Situationen entfalten, ob es sich nun darum handelt, die eigene Hand zu geben oder die des anderen zu ergreifen? Greifen, Umfassen, Festhalten, Umklammern – all dies sind Möglichkeiten, um die Vielfalt der Beziehungen zwischen zwei Menschen in der heutigen Zeit zu beleuchten. Dieses Stück ist ein echtes Gegengift nach langen Monaten der taktilen Trockenheit und stellt sich der Herausforderung des Tanzes für junges Publikum, indem es den Kindern einen ganz neuen Platz bietet.

Ein Komitee, dem 7 Kinder aus ganz Frankreich angehörten, schuf für das Stück echte Klangpartituren.

Reservierungen sind bei der Oper, auf der Website (Link), per E-Mail oder telefonisch erforderlich.

