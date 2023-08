Elles Disent 76 Rue des Sagnes Limoges, 26 mars 2024, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

À 20h.

Durée 1h15.

Création 2022 pour 4 danseuses

Description du spectacle

Auprès de Nach, plusieurs femmes artistes. Au cœur de ce groupe féminin composé de récits de corps singuliers entrelacés dans une même trame, gisent des secrets, des révoltes, des extases. Dans ce paysage se profilent autant de voyages intérieurs, de mystérieux rituels, autant de jeux de regard, de masques et de signes qui interrogent comment faire aujourd’hui

Réservation obligatoire auprès de l’Opéra, sur le site internet (en lien), par mail ou par téléphone..

2024-03-26 fin : 2024-03-26 . EUR.

76 Rue des Sagnes Maison des Arts et de la Danse

Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At 8pm.

Duration 1h15.

Creation 2022 for 4 dancers

Show description

Nach is accompanied by several female artists. At the heart of this female group, made up of stories of singular bodies interwoven into a single fabric, lie secrets, revolts and ecstasies. In this landscape, inner journeys and mysterious rituals take shape, as do gaze games, masks and signs that raise questions about what it means to be a woman today

Reservations required at the Opéra, on the website (link), by e-mail or by telephone.

A las 20h.

Duración 1h15.

Creación 2022 para 4 bailarines

Descripción del espectáculo

Nach está acompañado por varias artistas femeninas. En el corazón de este grupo femenino, formado por las historias de cuerpos singulares entretejidos en un único tejido, se esconden secretos, revueltas y éxtasis. En este paisaje toman forma viajes interiores y rituales misteriosos, así como juegos de miradas, máscaras y signos que plantean interrogantes sobre lo que significa ser mujer hoy en día

Las reservas deben hacerse en la Ópera, en la página web (enlace), por correo electrónico o por teléfono.

20:00 Uhr.

Dauer 1 Stunde 15 Minuten.

Kreation 2022 für 4 Tänzerinnen

Beschreibung der Aufführung

An der Seite von Nach befinden sich mehrere Künstlerinnen. Im Herzen dieser weiblichen Gruppe, die sich aus Erzählungen einzigartiger Körper zusammensetzt, die in einem einzigen Gewebe verwoben sind, liegen Geheimnisse, Revolten und Ekstasen. In dieser Landschaft zeichnen sich innere Reisen, geheimnisvolle Rituale, Spiele mit Blicken, Masken und Zeichen ab, die die Frage aufwerfen, wie wir heute leben können

Reservierung erforderlich bei der Oper, auf der Website (verlinkt), per E-Mail oder telefonisch.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Limoges Métropole