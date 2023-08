Souffle 76 Rue des Sagnes Limoges, 19 mars 2024, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

À 20h.

Durée 1h.

Chorégraphie.

Le souffle sous toutes ses formes est au centre de cette création consacrée à l’exploration des liens de l’intime et du clan lorsqu’autour, le monde s’effondre.

Dans un espace scénique utopique fluctuant entre conscient et inconscient, six danseurs-manipulateurs explorent, entre mouvements et respirations, les relations de soutien et de protection dans un contexte d’effondrement de nos sociétés.

Avec Souffle, Soraya Thomas poursuit avec pertinence et élégance sa transposition chorégraphique de problématiques sociétales.

Réservation obligatoire à l’Opéra, par téléphone ou par mail (en lien)..

2024-03-19 fin : 2024-03-19 . EUR.

76 Rue des Sagnes Maison des Arts et de la Danse

Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



8pm.

Duration 1h.

Choreography.

Breath in all its forms is at the heart of this creation, which explores the links between intimacy and clan, when the world is collapsing all around.

In a utopian scenic space fluctuating between the conscious and the unconscious, six dancer-manipulators explore, between movement and breathing, the relationships of support and protection in a context of social collapse.

With Souffle, Soraya Thomas continues her choreographic transposition of societal issues with relevance and elegance.

Reservations required at the Opéra, by phone or e-mail (link).

20.00 h.

Duración: 1 hora.

Coreografía.

La respiración en todas sus formas está en el corazón de esta creación, que explora los vínculos entre intimidad y clan cuando el mundo se desmorona.

En un espacio escénico utópico que fluctúa entre lo consciente y lo inconsciente, seis bailarines-manipuladores utilizan el movimiento y la respiración para explorar las relaciones de apoyo y protección a medida que nuestras sociedades se desmoronan.

Con Souffle, Soraya Thomas continúa su transposición coreográfica de temas sociales con relevancia y elegancia.

Imprescindible reservar en la Ópera, por teléfono o por correo electrónico (enlace).

20:00 Uhr.

Dauer: 1 Stunde.

Choreographie.

Der Atem in all seinen Formen steht im Mittelpunkt dieser Kreation, die sich der Erforschung der Verbindungen zwischen Intimität und Clan widmet, wenn rundherum die Welt zusammenbricht.

In einem utopischen Bühnenraum, der zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein schwankt, erforschen sechs Tänzer und Manipulatoren zwischen Bewegungen und Atemzügen die Beziehungen der Unterstützung und des Schutzes in einem Kontext des Zusammenbruchs unserer Gesellschaften.

Mit Souffle setzt Soraya Thomas ihre choreografische Umsetzung von gesellschaftlichen Problemen mit Relevanz und Eleganz fort.

Reservierung im Opernhaus, per Telefon oder per E-Mail (Link) erforderlich.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Limoges Métropole