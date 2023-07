Festival Eclats d’émail – FESTEN « REPLICANT » 76 Rue des Sagnes Limoges, 22 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Saxophone – Basse – Batterie – Piano

À 20h au Centre Culturel Jean Moulin.

Jazz alternatif.

Passionnés par la musique de film, les quatre musiciens ont développé au fil du temps un langage bien à eux : une musique minimaliste portée par une grosse énergie inspirée du rock des 90’s. Le groupe compte cinq albums à son actif avec pour fil conducteur le cinéma. Après le succès de leur « Inside Stanley Kubrick » sortie en 2018 sur le Label LABORIE Jazz, Festen présente « Replicant » inspiré de l’univers synthétique et sombre de Blade Runner. « Replicant », le nouvel album de Festen, également sur le Label LABORIE Jazz, spin-off musical du film Blade Runner de Ridley Scott, s’ouvre avec le monologue de Roy Batty, personnage charismatique et torturé..

76 Rue des Sagnes Centre Culturel Jean Moulin

Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Saxophone – Bass – Drums – Piano

8pm at the Centre Culturel Jean Moulin.

Alternative jazz.

Fascinated by film music, the four musicians have developed their own language over the years: minimalist music driven by high energy and inspired by 90s rock. The band has five albums to its credit, all of which focus on the cinema. Following the success of their « Inside Stanley Kubrick », released in 2018 on the LABORIE Jazz label, Festen presents « Replicant », inspired by the dark, synthetic world of Blade Runner. « Replicant », Festen?s new album, also on the LABORIE Jazz label, a musical spin-off of Ridley Scott?s Blade Runner, opens with the monologue of Roy Batty, a charismatic, tortured character.

Saxofón – Bajo – Batería – Piano

20.00 h en el Centre Culturel Jean Moulin.

Jazz alternativo.

Fascinados por la música de cine, los cuatro músicos han desarrollado su propio lenguaje a lo largo de los años: música minimalista impulsada por una gran energía e inspirada en el rock de los 90. El grupo tiene cinco álbumes en su haber, todos ellos centrados en el cine. Tras el éxito de su ‘Inside Stanley Kubrick’, publicado en 2018 en el sello LABORIE Jazz, Festen presentan ‘Replicant’, inspirado en el mundo oscuro y sintético de Blade Runner. « Replicant », el nuevo álbum de Festen, también en el sello LABORIE Jazz, es un spin-off musical de la película Blade Runner de Ridley Scott, que se abre con el monólogo de Roy Batty, un personaje carismático y torturado.

Saxophon – Bass – Schlagzeug – Klavier

Um 20 Uhr im Centre Culturel Jean Moulin.

Alternative Jazz.

Die vier Musiker, die sich für Filmmusik begeistern, haben im Laufe der Zeit eine ganz eigene Sprache entwickelt: eine minimalistische Musik, die von einer großen Energie getragen wird, die vom Rock der 90er Jahre inspiriert ist. Die Band hat bereits fünf Alben veröffentlicht, deren Leitmotiv das Kino ist. Nach dem Erfolg ihres « Inside Stanley Kubrick », das 2018 auf dem Label LABORIE Jazz veröffentlicht wurde, präsentiert Festen nun « Replicant », das von der synthetischen und düsteren Welt von Blade Runner inspiriert ist. « Replicant », das neue Album von Festen, ebenfalls auf LABORIE Jazz Label, ein musikalisches Spin-off von Ridley Scotts Film Blade Runner, wird mit einem Monolog von Roy Batty, einem charismatischen und gequälten Charakter, eröffnet.

