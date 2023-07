Oh ! Canada – Chapitre 1 – L’Est Canadien – Les Zébrures d’Automne 76 Rue des Sagnes Limoges, 29 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Théâtre Création.

À 20h le 29 septembre.

À 15h le 30 septembre.

Durée 1h25.

Premier chapitre d’un grand projet documentaire qui vise à sonder l’état du fait français sur le territoire canadien, Oh ! Canada plonge au cœur de l’explosive question linguistique à travers une enquête dans les provinces maritimes et l’Ontario, en passant par la nation québécoise, là où loge la majorité francophone du pays.

À partir de 14 ans.

Disponible en français et en anglais (surtitrage pour les autres langues).

76 Rue des Sagnes Maison des Arts et de la Danse

Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Théâtre Création.

At 8pm on September 29.

At 3pm on September 30.

Running time 1h25.

The first chapter of a major documentary project to explore the state of the French fact in Canada, Oh! Canada plunges into the heart of the explosive language question through an investigation in the Maritime provinces and Ontario, by way of the Quebec nation, home to the country?s French-speaking majority.

Ages 14 and up.

Available in English and French (surtitles for other languages)

Creación teatral.

A las 20.00 h el 29 de septiembre.

30 de septiembre a las 15.00 h.

Duración: 1 hora y 25 minutos.

Primer capítulo de un gran proyecto documental que explora la situación del hecho francés en Canadá, Oh! Canada se sumerge en el corazón de la explosiva cuestión lingüística a través de una investigación en las provincias marítimas y Ontario, pasando por la nación de Quebec, sede de la mayoría francófona del país.

A partir de 14 años.

Disponible en inglés y francés (sobretítulos para otros idiomas)

Theater Kreation.

Um 20 Uhr am 29. September.

Um 15 Uhr am 30. September.

Dauer 1h25.

Oh! Canada ist das erste Kapitel eines großen Dokumentarfilmprojekts, das den Zustand des Französischen in Kanada untersuchen soll. Oh! Canada taucht tief in die explosive Sprachenfrage ein, indem es die maritimen Provinzen und Ontario untersucht und die Nation Québecois, wo die frankophone Mehrheit des Landes lebt, einbezieht.

Ab 14 Jahren.

Verfügbar in Französisch und Englisch (Übertitel für andere Sprachen)

