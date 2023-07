Prix Sony Labou Tansi des lycéens·ne·s – Les Zébrures d’Automne 76 Rue des Sagnes Limoges, 26 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

À 12h30.

Prix Sony Labou Tansi des lycéens·ne·s

Prix Sony Labou Tansi des lycéen·ne·s :

Plus de 1000 lycéen·ne·s de France, et d’autres pays du monde ont participé à ce prix qui visent à découvrir et élire un texte de théâtre contemporain francophone. Nous fêtons cette année les 20 ans de ce prix, qui sera remis lors des Zébrures d’automne à l’auteur·rice du texte lauréat, et dont des extraits seront mis en lecture par les lycéen·ne·s ayant participé au Prix..

76 Rue des Sagnes Maison des Arts et de la Danse

Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At 12:30 pm.

Sony Labou Tansi High School Prize

Sony Labou Tansi High School Prize:

More than 1,000 high school students in France and around the world have taken part in this prize, which aims to discover and elect a contemporary French-language play. This year marks the 20th anniversary of the award, which will be presented during the Zébrures d?automne festival to the author of the winning text, and extracts from which will be read by the high-school students who took part in the Prize.

A las 12.30.

Premio Sony Labou Tansi High School

Premio Liceo Sony Labou Tansi:

Más de 1.000 estudiantes de secundaria de Francia y de otros países del mundo han participado en este premio, cuyo objetivo es descubrir y elegir una obra de teatro contemporáneo en lengua francesa. Este año celebramos el 20º aniversario del premio, que se entregará durante las Zébrures d’automne al autor de la obra ganadora, y cuyos extractos serán leídos por los estudiantes de bachillerato que participaron en el premio.

Um 12:30 Uhr

Mise à jour le 2023-07-04