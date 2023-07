Concert et ateliers de Handpan 76 Rue des Sagnes Limoges, 8 juillet 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Au Centre Culturel Jean Moulin.

Différents ateliers à différents horaires.

Programme ci-dessous.

À 9h30 et 10h30 : Atelier de découverte du Handpan, avec Sylvain Lacouchie

À 14h et 16h : Atelier de découverte du Zion Drum avec Tony Begood

À 20h : Concert Adag’nan (et BigBandPan en première partie)

Le week-end du 8 et 9 juillet 2022, l’association Baobab Limoges invite Adag’nan Duo Chant, Saxophone / Handpan, Harpe World jazz trip hop organique, l’ensemble BigBandPan, ainsi que Tympan, Shellopan, et Zion Drum fabricants de handpans et tongues drums. Au programme : concert, stages, rencontre…

Sur inscription obligatoire..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 . EUR.

76 Rue des Sagnes Centre Culturel Jean Moulin

Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At the Centre Culturel Jean Moulin.

Different workshops at different times.

Program below.

9.30am and 10.30am: Handpan discovery workshop, with Sylvain Lacouchie

2pm and 4pm: Zion Drum discovery workshop with Tony Begood

8pm: Adag’nan concert (with opening act BigBandPan)

On the weekend of July 8 and 9, 2022, the Baobab Limoges association invites Adag’nan Duo Chant, Saxophone / Handpan, Harpe World jazz trip hop organique, the BigBandPan ensemble, as well as Tympan, Shellopan, and Zion Drum, makers of handpans and tongues drums. On the program: concerts, workshops, meetings?

Registration required.

En el Centre Culturel Jean Moulin.

Diferentes talleres en diferentes horarios.

Programa a continuación.

9.30 h y 10.30 h: Taller de descubrimiento del tamboril, con Sylvain Lacouchie

14.00 y 16.00: Taller de descubrimiento del tambor de Sión, con Tony Begood

20.00 h: concierto de Adag’nan (con BigBandPan como telonero)

El fin de semana del 8 y 9 de julio de 2022, la asociación Baobab Limoges invita a Adag’nan Duo Chant, Saxophone / Handpan, Harpe World jazz trip hop organique, el conjunto BigBandPan, así como a Tympan, Shellopan y Zion Drum, fabricantes de handpans y tambores de lenguas. En el programa: conciertos, talleres, encuentros..

Inscripción obligatoria.

Im Kulturzentrum Jean Moulin.

Verschiedene Workshops zu unterschiedlichen Zeiten.

Programm unten.

Um 9:30 und 10:30 Uhr: Workshop zur Entdeckung des Handpan, mit Sylvain Lacouchie

Um 14 Uhr und 16 Uhr: Workshop zur Entdeckung der Zion Drum, mit Tony Begood

Um 20 Uhr: Adag’nan-Konzert (und BigBandPan als Vorgruppe)

Am Wochenende des 8. und 9. Juli 2022 lädt der Verein Baobab Limoges Adag’nan Duo Gesang, Saxophon / Handpan, Harfe World Jazz Trip Hop Organic, das Ensemble BigBandPan, sowie Tympan, Shellopan und Zion Drum Hersteller von Handpans und Tongue Drums ein. Auf dem Programm stehen Konzerte, Workshops, Treffen?

Eine Anmeldung ist erforderlich.

