Rencontre à la librairie L’usage du papier 76 Rue des Bains Trouville-sur-Mer, 9 septembre 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Rendez-vous le samedi 9 septembre à 18h pour une rencontre avec le photographe Maxence Rifflet autour du livre Nos Prisons (Éditions Le Point du Jour) !

À l’occasion de l’exposition aux Dominicaines à Pont l’Évêque.

Nos prisons constitue le récit d’une expérience subjective quoiqu’indissociable des photographies réalisées en commun. Maxence Rifflet raconte les lieux et les usages qu’il découvre, ses rencontres avec Robert Badinter, initiateur de la prison expérimentale de Mauzac en Dordogne, ou Christian Demonchy, qui en fut l’architecte avant de construire celle de Villepinte en Seine-Saint-Denis.

Parce que ce livre retrace un parcours singulier, il invite à s’affranchir des représentations abstraites pour voir les prisons telles qu’elles sont, et imaginer les transformer.

Nos prisons a reçu en 2022 la mention spéciale du Prix du livre photo / texte des Rencontres internationales de la photographie d’Arles..

Meet photographer Maxence Rifflet on Saturday, September 9 at 6 p.m. to discuss his book Nos Prisons (Éditions Le Point du Jour)!

To coincide with the exhibition at the Dominicaines in Pont l’Évêque.

Nos prisons is the story of a subjective experience, albeit one that is inseparable from the photographs taken together. Maxence Rifflet recounts the places and practices he discovered, and his encounters with Robert Badinter, initiator of the experimental Mauzac prison in the Dordogne, and Christian Demonchy, who was its architect before building the Villepinte prison in Seine-Saint-Denis.

Because this book retraces a singular journey, it invites us to free ourselves from abstract representations, to see prisons as they are, and imagine transforming them.

Nos prisons received the special mention of the Prix du livre photo / texte des Rencontres internationales de la photographie d?Arles in 2022.

Únase a nosotros el sábado 9 de septiembre a las 18.00 h para asistir a una charla con el fotógrafo Maxence Rifflet sobre su libro Nos Prisons (Éditions Le Point du Jour)

Coincidiendo con la exposición en los Dominicaines de Pont l’Évêque.

Nos prisons es el relato de una experiencia subjetiva, pero inseparable de las fotografías que tomaron juntos. Maxence Rifflet relata los lugares y prácticas que descubrió, así como sus encuentros con Robert Badinter, que diseñó la prisión experimental de Mauzac en Dordoña, y Christian Demonchy, que la proyectó antes de construir la de Villepinte en Seine-Saint-Denis.

Porque este libro traza un recorrido singular, nos invita a liberarnos de representaciones abstractas para ver las cárceles tal como son, y a imaginar su transformación.

Nos prisons obtuvo una mención especial en el premio foto/libro de texto 2022 de los Rencontres internationales de la photographie d’Arles.

Treffen Sie sich am Samstag, den 9. September um 18 Uhr mit dem Fotografen Maxence Rifflet zu einem Gespräch über sein Buch Nos Prisons (Éditions Le Point du Jour)!

Anlässlich der Ausstellung in den Dominikanerinnen in Pont l’Évêque.

Nos prisons ist die Erzählung einer subjektiven Erfahrung, die jedoch untrennbar mit den gemeinsam gemachten Fotografien verbunden ist. Maxence Rifflet erzählt von den Orten und Nutzungen, die er entdeckt, von seinen Begegnungen mit Robert Badinter, dem Initiator des experimentellen Gefängnisses von Mauzac in der Dordogne, oder Christian Demonchy, dem Architekten dieses Gefängnisses, bevor er das Gefängnis von Villepinte in Seine-Saint-Denis baute.

Da dieses Buch einen einzigartigen Werdegang nachzeichnet, lädt es dazu ein, sich von abstrakten Vorstellungen zu lösen und die Gefängnisse so zu sehen, wie sie sind, und sich vorzustellen, wie man sie umgestalten kann.

Unsere Gefängnisse wurde 2022 mit der besonderen Erwähnung des Foto-/Textbuchpreises der Rencontres internationales de la photographie d’Arles ausgezeichnet.

