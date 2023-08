Rencontre à la librairie L’usage du papier 76 Rue des Bains Trouville-sur-Mer, 2 septembre 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Rendez-vous samedi 2 septembre à partir de 15h pour une rencontre avec le dessinateur de BD David Snug et un concert de Trotski Nautique !

En partenariat avec le festival Off-Courts !.

2023-09-02 15:00:00

76 Rue des Bains L’usage du papier

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



Join us on Saturday, September 2 from 3pm for a meeting with comics artist David Snug and a concert by Trotski Nautique!

In partnership with the Off-Courts festival!

Únase a nosotros el sábado 2 de septiembre, a partir de las 15.00 horas, para asistir a una charla con el dibujante de cómics David Snug y a un concierto de Trotski Nautique

En colaboración con el festival Off-Courts

Treffpunkt am Samstag, den 2. September ab 15 Uhr für ein Treffen mit dem Comiczeichner David Snug und ein Konzert von Trotski Nautique!

In Partnerschaft mit dem Festival Off-Courts!

