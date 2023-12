Déambulation de Noël quartier Longchamp 76 rue Consolat Marseille 1er Arrondissement, 16 décembre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2023-12-16 11:00:00

fin : 2023-12-17

Les ateliers et associations du quartier Longchamp vous convient à leur déambulation de Noël. Venez découvrir les lieux et apprécier les créations originales..

Offrez des cadeaux réalisés par des artistes: Tarente, Azuul, Casa Consolat, Gabi Wagner, Faber, Reliure Giordano, Cadratem, Aalto, Léa Laborie, Coeur de chineur…

Casa Colorada, association latino-américaine vous propose une cantine mexicaine.

76 rue Consolat Quartier Longchamp | rue Consolat

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



