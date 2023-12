Réveillon Saint Sylvestre au B.Best 76 Impasse du Bouquet Saint-Paul-Trois-Châteaux Catégories d’Évènement: Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 18:00:00

fin : 2023-12-31 Réveillon de St. Sylvestre 2023/24

Repas gastronomique (sur réservation uniquement.) + Soirée dansante animée par DJ Bewell. Soirée dansante gratuite, ouverte à tous !

Billet d’or : gagner 1 partie de bowling par jour pendant 6 mois !.

76 Impasse du Bouquet B.BEST Bar & Événements

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

