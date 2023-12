Débat public « La mer en débat » et croisière scientifique 76 Boulevard de la Plage Arcachon, 9 décembre 2023 14:30, Arcachon.

Arcachon,Gironde

La Commission Particulière du Débat Public a le plaisir de vous annoncer sa première escale pour « La mer en débat » sur la façade de Nouvelle-Aquitaine. Celle-ci se déroulera les 08 et 09 décembre prochain sur le Bassin d’Arcachon.

Environnement, activités maritimes, littoral, éolien en mer ; toutes ces thématiques seront mises en débat lors de divers événements et modalités dans le but de faire entendre la voix de tous les citoyens.

Nous proposons à Arcachon une croisière scientifique, le samedi 9 décembre de 14h30 à 17h00 sur le bateau ASKEA (embarquement en face au 76, Boulevard de la plage, Petit port de plaisance d’Arcachon).

Cet évènement sera animé par l’association Terre&Océan.

La croisière scientifique est gratuite et ouverte à toutes et tous.

Le nombre d’inscription est limité à 80.

Arrivée souhaitée : 30mn avant le départ..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 17:00:00. .

76 Boulevard de la Plage Petit port Arcachon

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Commission Particulière du Débat Public is pleased to announce its first stopover for « La mer en débat » on the Nouvelle-Aquitaine coast. It will take place on December 08 and 09 in the Bay of Arcachon.

The environment, maritime activities, the coastline, offshore wind power: all these themes will be debated at various events and in various ways, with the aim of ensuring that the voice of all citizens is heard.

We’re proposing a scientific cruise in Arcachon, on Saturday December 9 from 2:30 to 5:00 pm on the ASKEA boat (boarding opposite 76, Boulevard de la plage, Arcachon’s small marina).

The event will be hosted by the Terre&Océan association.

The scientific cruise is free and open to all.

Registration is limited to 80 people.

Please arrive 30 minutes before departure.

La Commission Particulière du Débat Public se complace en anunciar su primera escala de « La mer en débat » en la costa de Nouvelle-Aquitaine. Tendrá lugar los días 08 y 09 de diciembre en la bahía de Arcachon.

El medio ambiente, las actividades marítimas, el litoral y los parques eólicos marinos serán objeto de diversos actos y debates con el fin de dar la palabra a todos los ciudadanos.

En Arcachon, proponemos un crucero científico el sábado 9 de diciembre, de 14.30 a 17.00 horas, en el barco ASKEA (embarque frente al 76 del Boulevard de la Plage, pequeño puerto deportivo de Arcachon).

El evento será organizado por la asociación Terre&Océan.

El crucero científico es gratuito y está abierto a todos.

La inscripción está limitada a 80 personas.

Se ruega llegar 30 minutos antes de la salida.

Die Partikularkommission für die öffentliche Debatte freut sich, Ihnen ihren ersten Zwischenstopp für « La mer en débat » an der Küste der Region Nouvelle-Aquitaine ankündigen zu können. Die Veranstaltung findet am 08. und 09. Dezember im Bassin d’Arcachon statt.

Umwelt, maritime Aktivitäten, Küste, Offshore-Windkraft; alle diese Themen werden im Rahmen verschiedener Veranstaltungen und Modalitäten zur Debatte gestellt, um die Stimme aller Bürger zu hören.

In Arcachon bieten wir am Samstag, den 9. Dezember von 14:30 bis 17:00 Uhr eine wissenschaftliche Kreuzfahrt auf dem Schiff ASKEA an (Einschiffung gegenüber 76, Boulevard de la plage, Petit port de plaisance d’Arcachon).

Die Veranstaltung wird von der Vereinigung Terre&Océan geleitet.

Die wissenschaftliche Kreuzfahrt ist kostenlos und steht allen Interessierten offen.

Die Anzahl der Anmeldungen ist auf 80 begrenzt.

Gewünschte Ankunft: 30 Minuten vor der Abfahrt.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT Arcachon