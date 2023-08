44ème Semi-marathon de Bolbec 76 Avenue Louis Debray Bolbec, 2 septembre 2023, Bolbec.

Bolbec,Seine-Maritime

A 1 an des JO le semi-marathon continu son travail pour vous proposez un parcours passant dans le mythique château de Mirville où a séjourné Pierre de Coubertin créateur des JO.

Lors de notre événement vous retrouverez dés 10h00 une randonnée et marche nordique en départ du Val aux Grès de Bolbec.

N’hésitez pas à venir découvrir l’exposition de voiture américaines, sportive et de moto qui se déroulera dans la rue piétonne à partir de 10h15 et jusqu’à 12h30.

A 14h00 les hostilités se lanceront avec le défilé des voitures, moto ainsi que de la caravane publicitaire.

Tout cela sera suivi par la traditionnel Flamme de la jeunesse ou pas loin de 70ans enfants relayeront la flamme olympique sur les 21k100 du parcours.

A 15h30 départ du semi-marathon et du relais. 16h30 départ du 10km Renault Paul Bert Autos Bolbec..

2023-09-02 10:00:00 fin : 2023-09-02 18:00:00. .

76 Avenue Louis Debray

Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie



With 1 year to go before the Olympic Games, the half-marathon continues its work to offer you a route passing through the mythical Château de Mirville, where Pierre de Coubertin, creator of the Olympic Games, stayed?

During our event, you’ll find a Nordic walking and hiking trail starting at 10:00 a.m. from the Val aux Grès in Bolbec.

Don?t hesitate to come and discover the exhibition of American cars, sports cars and motorcycles which will take place in the pedestrian street from 10:15 a.m. to 12:30 p.m.

At 2:00 pm, the show gets underway with the parade of cars, motorcycles and the advertising caravan.

All this will be followed by the traditional Flamme de la Jeunesse, where some 70 children will relay the Olympic flame over the 21k100 course.

At 3:30 p.m. start of the half-marathon and relay. 16:30 start of the 10km Renault Paul Bert Autos Bolbec.

A 1 año de los Juegos Olímpicos, el medio maratón continúa su trabajo para ofrecerle un recorrido que pasa por el mítico Château de Mirville, donde se alojó Pierre de Coubertin, creador de los Juegos Olímpicos?

Durante nuestro evento, encontrará una ruta de marcha nórdica y senderismo que saldrá a las 10.00 h del Val aux Grès, en Bolbec.

No dude en venir a descubrir la exposición de coches americanos, deportivos y motos que tendrá lugar en la calle peatonal de 10.15 a 12.30 h.

A las 14.00 h, comienza la acción con el desfile de coches, motos y la caravana publicitaria.

A continuación tendrá lugar la tradicional « Flamme de la Jeunesse » (Llama de la Juventud), en la que unos 70 niños llevarán la llama olímpica a lo largo del recorrido de 21k100.

La media maratón y el relevo comenzarán a las 15.30. 16.30 h Salida de los 10 km Renault Paul Bert Autos Bolbec.

In einem Jahr vor den Olympischen Spielen setzt der Halbmarathon seine Arbeit fort, um Ihnen eine Strecke vorzuschlagen, die durch das mythische Schloss Mirville führt, in dem Pierre de Coubertin, der Schöpfer der Olympischen Spiele, wohnte..

Während unserer Veranstaltung werden Sie ab 10:00 Uhr eine Wanderung und Nordic Walking vom Val aux Grès in Bolbec aus starten.

Von 10:15 Uhr bis 12:30 Uhr findet in der Fußgängerzone eine Ausstellung von amerikanischen Autos, Sportwagen und Motorrädern statt.

Um 14.00 Uhr beginnt die Parade der Autos, Motorräder und der Werbekarawane.

Danach folgt die traditionelle Flamme der Jugend, bei der 70 Kinder die olympische Flamme auf der 21.100 km langen Strecke weitergeben werden.

Um 15:30 Uhr startet der Halbmarathon und der Staffellauf. 16:30 Uhr: Start des 10km Renault Paul Bert Autos Bolbec.

Mise à jour le 2023-08-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche