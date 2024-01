ARTISTES ET PAYSANS, BATTRE LA CAMPAGNE 76 Allées Charles de Fitte Toulouse, vendredi 1 mars 2024.

Toulouse Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 12:00:00

fin : 2024-08-25 18:00:00

Cette exposition propose une exploration des liens multiples et riches entre les artistes et les paysans à l’aune des enjeux auxquels fait face l’agriculture aujourd’hui.

À travers un parcours thématique et un ensemble de près de 150 œuvres, l’exposition aborde les questions de la représentation du paysan, des semences, de la fabrication du paysage ou encore des gestes et savoir-faire, et met en avant les artistes, historiques et émergents, qui placent au cœur de leur pratique la figure et le travail des paysans et paysannes.

12 EUR.

76 Allées Charles de Fitte LES ABATTOIRS, MUSÉE – FRAC OCCITANIE TOULOUSE

Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie lesabattoirs@lesabattoirs.org



