ROSALIE, MARCHÉ DE CRÉATEURICES 76 Allées Charles de Fitte Toulouse, 16 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Le marché d’Hiver des créatrices et des créateurs est de retour !

Rendez-vous pour un week-end qui met à l’honneur l’artisanat local, engagé, créatif et de qualité !.

2023-12-16 fin : 2023-12-17 . .

76 Allées Charles de Fitte DANS LA COUR DU MUSÉE

Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie



The Winter Creators’ Market is back!

Join us for a weekend that celebrates local, committed, creative and quality craftsmanship!

¡Vuelve el Mercado de Creadores de Invierno!

¡Acompáñanos durante un fin de semana para celebrar la artesanía local, comprometida, creativa y de calidad!

Der Wintermarkt der Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker ist wieder da!

Freuen Sie sich auf ein Wochenende, an dem lokales, engagiertes, kreatives und qualitativ hochwertiges Kunsthandwerk im Mittelpunkt steht!

Mise à jour le 2023-11-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE