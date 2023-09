LE TEMPS DE GIACOMETTI 76 Allées Charles de Fitte Toulouse, 14 octobre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Visite guidée de 1h proposée par l’Office de Tourisme de Toulouse.

En partenariat avec le musée des Abattoirs..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

76 Allées Charles de Fitte Devant l’entrée du musée à l’extérieur

Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie



1-hour guided tour offered by Toulouse Tourist Office.

In partnership with the Musée des Abattoirs.

Visita guiada de 1 hora ofrecida por la Oficina de Turismo de Toulouse.

En colaboración con el Museo de los Mataderos.

Eine einstündige Führung, die vom Fremdenverkehrsamt von Toulouse angeboten wird.

In Partnerschaft mit dem Musée des Abattoirs.

Mise à jour le 2023-09-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE