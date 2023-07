EXPOSITION NENGO 76 Allées Charles de Fitte Toulouse, 19 juillet 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Paroles de victimes face aux violences sexuelles en Centrafrique : découvrez l’exposition photographique Nengo au musée des Abattoirs de Toulouse présentée par la Fondation Pierre Fabre..

2023-07-19 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

76 Allées Charles de Fitte GALERIE DES PUBLICS

Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie



Victims? voices in the face of sexual violence in the Central African Republic: discover the Nengo photographic exhibition at the Musée des Abattoirs in Toulouse, presented by the Pierre Fabre Foundation.

Voces de víctimas frente a la violencia sexual en la República Centroafricana: descubra la exposición fotográfica Nengo en el Museo de los Mataderos de Toulouse, presentada por la Fundación Pierre Fabre.

Worte von Opfern angesichts sexueller Gewalt in der Zentralafrikanischen Republik: Entdecken Sie die Fotoausstellung Nengo im Musée des Abattoirs in Toulouse, die von der Stiftung Pierre Fabre präsentiert wird.

