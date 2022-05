75ème anniversaire de la Banda Los Escapateros Mugron, 28 mai 2022, Mugron.

75ème anniversaire de la Banda Los Escapateros Mugron

2022-05-28 – 2022-05-28

Mugron Landes

14 14 EUR Il y a 75 ans, la banda Los Escapateros voyait le jour lors d’une virée Pampelonnaise. Après ces deux années marquées par les restrictions sanitaires, nous tenions à nous retrouver pour arroser cet événement et souffler nos bougies.

Pour cela, nous vous avons concocté un programme aux petits oignons :

– bar et repas dans les arènes de Condrette par le traiteur Mathieu Perrin; Menu : assiette à l’espagnole, 3 plats au choix (merlu/paëlla/joue de porc), assortiment de desserts et café.

– grande soirée musicale avec la peña Los Arsouillos d’Aire-sur-l’adour, la charanga Los Fugitivos de Madrid et DJ Balpores de la Peña Festayre.

Banda Los Escapateros

Mugron

