Soirée Jeux de Société à La Roche-Chalais 758 Lieu-dit Grand Champ La Roche-Chalais, 8 novembre 2023, La Roche-Chalais.

La Roche-Chalais,Dordogne

Mercredi 08 Novembre à La Roche-Chalais (758 chemin de Grand Champ)

L’association Le Chant des Cimes organise une soirée jeux de sociétés, ouverte à tous pour grands et petits, à partir de 19H00.

Renseignements et inscriptions : 06.11.07.49.12.

2023-11-08 fin : 2023-11-08 . .

758 Lieu-dit Grand Champ

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Wednesday 08 November at La Roche-Chalais (758 chemin de Grand Champ)

The association Le Chant des Cimes is organizing an evening of board games, open to all, for young and old, starting at 7:00 pm.

Information and registration: 06.11.07.49.12

Miércoles 08 de noviembre en La Roche-Chalais (758 chemin de Grand Champ)

La asociación Le Chant des Cimes organiza una tarde de juegos de mesa, abierta a todos, para grandes y pequeños, a partir de las 19.00 h.

Información e inscripciones: 06.11.07.49.12

Mittwoch, den 08. November in La Roche-Chalais (758 chemin de Grand Champ)

Der Verein Le Chant des Cimes organisiert ab 19 Uhr einen Abend mit Gesellschaftsspielen für Groß und Klein, an dem jeder teilnehmen kann.

Informationen und Anmeldungen: 06.11.07.49.12

Mise à jour le 2023-11-02 par Val de Dronne