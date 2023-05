756 & El Hey au Barboteur 8 rue Raymond Queneau, Bobigny 93000 Bobigny Catégories d’Évènement: Bobigny

Pour ce premier open air de la saison, 756 s’associe avec El Hey, un collectif hyperactif parisien reconnu pour la qualité de ses événements et pour la précision de ses résidents derrière les platines Format 16/00H les pieds dans l’eau sur le fameux Canal Barboteur, spot incontournable des beaux jours depuis plusieurs saisons qui sait remuer les eaux du canal de l’Ourcq. Entrée libre, système son de qualité, le printemps sera bien installé, comme un air de beach party à Bobigny-les-Bains, 93 Line up : ∙Alan Parrish & John STK [Dirtyhandz, 756] https://soundcloud.com/sept_cinq_six ∙Antoine LV, Noch, Salo & Sebizarre [El Hey] 8 rue Raymond Queneau, Bobigny 93000 8 Rue Raymond Queneau 93000 Bobigny Contact : https://canal-barboteur.com/programmation/ https://www.facebook.com/events/1250953375544622 https://www.facebook.com/events/1250953375544622

