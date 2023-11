Jean-François Pomerole chante Aznavour 753 place des droits de l’homme Nontron Catégories d’Évènement: Dordogne

Nontron Jean-François Pomerole chante Aznavour 753 place des droits de l’homme Nontron, 2 décembre 2023, Nontron. Nontron,Dordogne Jean-François Pomerole chante Aznavour. Participation au chapeau au profit de France Parkinson..

753 place des droits de l’homme Salle des fêtes

Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Jean-François Pomerole sings Aznavour. Hats off to France Parkinson. Jean-François Pomerole canta Aznavour. Nos quitamos el sombrero en beneficio de France Parkinson. Jean-François Pomerole singt Aznavour. Teilnahme am Hut zugunsten von France Parkinson.

