Noël au Haras d’Havetot à Anctoville – après-midi ateliers et découverte 751 Route d’Havetot Aurseulles, 3 décembre 2023, Aurseulles.

Aurseulles,Calvados

Si vous souhaitez passer un après-midi enchanté pendant les vacances de Noël, venez découvrir les coulisses d’un élevage de chevaux et partager des moments conviviaux au Haras de Havetot !

Au programme, atelier découverte selon le calendrier, visite du haras d’élevage de chevaux et goûter avec gâteau et boisson chaude..

2023-12-03 14:30:00 fin : 2023-12-03 17:30:00. .

751 Route d’Havetot Anctoville

Aurseulles 14240 Calvados Normandie



If you’d like to spend an enchanted afternoon during the Christmas vacations, come and take a behind-the-scenes look at a horse breeding farm and share some convivial moments at the Haras de Havetot!

On the program: a discovery workshop according to the calendar, a visit to the horse-breeding stud and a snack with cake and a hot drink.

Si le apetece pasar una tarde encantada durante las vacaciones de Navidad, venga a descubrir lo que ocurre entre bastidores en una granja de cría caballar y comparta momentos entrañables en el Haras de Havetot

El programa incluye un taller de descubrimiento según el calendario, una visita a la yeguada de cría caballar y una merienda con tarta y bebida caliente.

Wenn Sie in den Weihnachtsferien einen verzauberten Nachmittag verbringen möchten, können Sie im Haras de Havetot hinter die Kulissen einer Pferdezucht blicken und gesellige Stunden verbringen!

Auf dem Programm stehen ein Entdeckungsworkshop nach Zeitplan, eine Besichtigung des Pferdezuchtgestüts und ein Imbiss mit Kuchen und Heißgetränk.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie