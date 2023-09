Equidays – Visite du Haras d’Havetot à Anctoville 751 Route d’Havetot Aurseulles, 21 octobre 2023, Aurseulles.

Aurseulles,Calvados

Dans le cadre du festival Equidays, le Haras de Havetot vous ouvre ses portes : situé à Anctoville, c’est un haras d’élevage de chevaux de courses de trot. Deux étalons et une dizaine de poulinières constituent l’élevage, dix naissances ont eu lieu depuis le mois d’avril. Le Haras propose aussi des hébergements en gîte et maison d’hôtes.

Au programme de la visite :

– Explication des différentes étapes de l’élevage de chevaux de courses (choix des origines jusqu’à l’entrainement des chevaux destinés à concourir sur les hippodromes français)

– Tout en observant les deux étalons, les poulinières et les poulains

Réservation en ligne sur le site des Equidays.

Lundi 2023-10-21 14:00:00 fin : 2023-10-25 16:00:00. .

751 Route d’Havetot Anctoville

Aurseulles 14240 Calvados Normandie



As part of the Equidays festival, the Haras de Havetot opens its doors to you: located in Anctoville, this stud breeds trotting racehorses. Two stallions and a dozen broodmares make up the stud, with ten births since April. The stud also offers gîte and guest house accommodation.

On the program:

– Explanation of the different stages in the breeding of racehorses (from the choice of origins to the training of horses destined to compete on French racecourses)

– While observing the two stallions, the broodmares and the foals

Online booking on the Equidays website

En el marco del festival Equidays, el Haras de Havetot le abre sus puertas: situado en Anctoville, es un criadero de caballos de carreras al trote. Dos sementales y una decena de yeguas de cría componen la yeguada, con diez nacimientos desde abril. La yeguada también ofrece alojamiento en casas rurales y casas de huéspedes.

En el programa de la visita:

– Explicación de las diferentes etapas de la cría de caballos de carreras (desde la elección de los orígenes hasta la doma de los caballos destinados a competir en los hipódromos franceses)

– Observación de los dos sementales, las yeguas de cría y los potros

Reserva en línea en el sitio Equidays

Im Rahmen des Festivals Equidays öffnet das Gestüt Havetot seine Türen: Es befindet sich in Anctoville und ist ein Zuchtgestüt für Trabrennpferde. Zwei Hengste und etwa zehn Zuchtstuten bilden die Zucht, seit April wurden zehn Geburten verzeichnet. Das Gestüt bietet auch Unterkünfte in Ferienwohnungen und Gästehäusern an.

Auf dem Programm des Besuchs stehen:

– Erklärung der verschiedenen Etappen der Zucht von Rennpferden (Auswahl der Abstammung bis zum Training der Pferde, die auf den französischen Rennbahnen antreten sollen)

– Beobachtung der beiden Hengste, der Zuchtstuten und der Fohlen

Online-Reservierung auf der Website von Equidays

Mise à jour le 2023-09-20 par Normandie Tourisme / Attitude Manche