750ième anniversaire de la mort d’Alphonse de Poitiers et de Jeanne de Toulouse Eymet, 22 août 2021-22 août 2021, Eymet.

750ième anniversaire de la mort d’Alphonse de Poitiers et de Jeanne de Toulouse 2021-08-22 18:00:00 – 2021-08-22

Eymet Dordogne

Pour célébrer cet événement, la commission culture de la Mairie d’ Eymet organise une journée souvenir. Lecture de textes, musiques et chants. A cette occasion la cour du château sera baptisée Cour Alphonse de Poitiers et ladite salle du château Salle Jeanne de Toulouse. A 21h Bal trad, Place Gambetta avec le groupe Trio Adar avec de nombreux instruments : cornemuses, accordéons, alboka, pandore sans oublier le chant ! Dansez entre musique basques et de Gascogne !

+33 5 53 23 74 95

