38 artistes en arts plastiques et visuels de l’APLA ouvrent leurs ateliers 13 – 15 mai 75020 Paris Entrée libre

Avec le retour des beaux jours, il est agréable de flâner dans la capitale et en particulier dans cette partie du 20e arrondissement qui conjugue tradition et modernité, passages tranquilles et rues animées, ateliers et espaces verts.

Depuis 33 ans, les Ateliers du Père Lachaise Associés animent le quartier en prenant part aux expositions de la Mairie du 20e et aussi en organisant leurs propres événements dont les Journées Portes Ouvertes, en mai et en décembre, sont les temps forts.

L’art dans la ville, l’art dans la vie

38 artistes en sculpture, peinture, gravure, photographie ou techniques mixtes dévoilent leurs œuvres durant 3 jours dans des ateliers ou appartements exceptionnellement ouverts. L’accrochage et la présentation sont soignés et les artistes mettent un point d’honneur à présenter leur technique artistique ou à parler de leurs sources d’inspiration. Le dialogue est toujours ouvert. La rencontre est enrichissante et chaleureuse aussi bien pour les artistes que pour le public. Certain.e.s artistes de l’APLA ouvrent leurs ateliers à d’autres artistes qui n’ont pas de lieu pour exposer ou n’habitent pas l’arrondissement. À travers cette démarche, les œuvres et les techniques se répondent en parfaite osmose.

Pour les plus contemplatif.ve.s, le regard porté sur les œuvres suffit : il laisse émerger les émotions et le ressenti face aux oeuvres.

« Nous participons activement à la vie artistique du quartier. Les Journées Portes Ouvertes en sont la parfaite illustration. Que ce soit parmi les artistes ou dans le public, nous avons des fidèles. Nous souhaitons que l’art soit accessible à toutes et à tous. » explique René Celhay, peintre et président de l’APLA.

Toucher Terre, une exposition autour de la céramique à l’Espace Monte-Cristo (1) – Fermé le lundi

Toucher Terre explore l’art de la sculpture céramique en réunissant des œuvres réalisées par des artistes historiques, contemporains et émergents français et internationaux. Cette exposition poursuit l’exploration des savoirs ancestraux revisités par la création contemporaine. Le travail de l’argile est, par essence, l’art venu de la Terre Mère, un art originel qui reconnecte au cœur des énergies.

Toucher Terre fait écho à Tissage/tressage, quand la sculpture défile à Paris ! organisée à l’Espace Monte-Cristo en 2019.

Lors de sa visite le public est invité à « toucher terre », que ce soit littéralement à travers un chemin de terre battue ou lors d’une déconnexion temporaire à notre environnement urbain.

Deux ateliers de l’APLA feront écho à cette exposition. L’atelier A en exposant des sculptures et le B avec des peintures, des gravures …

Informations pratiques

Site internet : https://www.apla.fr

https://www.instagram.com/ateliersduperelachaise/

Points Infos dans le 20e :

A – Atelier 13 – 43, rue de la Plaine

B – Atelier 14 – 55, rue Planchat

C – Atelier 20 – 12, rue des Rondeaux

D – Atelier 21 – 27, rue Saint-Blaise

Plan-guide gratuit dans les Points-Infos ou téléchargeable sur le site

(1) Espace Monte-Cristo – 9, rue de Monte-Cristo – 75020 Paris – Du mercredi au dimanche de 11h à 18h30. Exposition Toucher Terre du 15 avril au 17 décembre 2023.

