Journées Portes ouvertes des Artistes du Père Lachaise Associés 3 et 4 décembre 75020 Paris

Entrée libre

Les artistes plasticiens des Ateliers du Père-Lachaise Associés ouvrent leurs portes dans le 20e arrondissement de Paris.

La force des Portes Ouvertes est de montrer la diversité de la création dans cet arrondissement : peinture, sculpture, gravure, photographie. Des techniques et des sources d’inspiration autour desquelles les artistes sont heureux d’échanger avec les visiteurs.

« L’art rapproche, l’art est un moyen de s’évader. Nous mettons tout en œuvre pour que les Portes Ouvertes soient des moments de découverte, de plaisir partagé et constituent un regard sur la création locale contemporaine. » explique René Celhay, peintre et président de l’A.P.L.A.

Cinétique ! La sculpture en mouvement à l’Espace Monte-Cristo (1)

L’Espace Monte-Cristo, lieu parisien de la Fondation Villa Datris, présente Cinétique ! La sculpture en mouvement. L’exposition réunit plus de 35 sculptures cinétiques des années 60 et d’autres plus récentes, aux technologies de pointe réalisées par des artistes français et internationaux. Mêlant références historiques et scientifiques, qu’elles soient statiques, dynamiques ou mécaniques, les œuvres nous font découvrir le mouvement sous toutes ses formes.

Points Infos dans le 20e :

A – Atelier 11 – 12, rue des Rondeaux

B – Atelier 3 – 85 bis, rue de Bagnolet

C – Atelier 5 – 135, Bd de Charonne

Plan-guide gratuit dans les Points-Infos ou téléchargeable sur le site internet : http://www.apla.fr

(1) Espace Monte-Cristo – 9, rue de Monte-Cristo – Exposition Cinétique !

La sculpture en mouvement jusqu’au 11 décembre 2022 – Du mercredi au dimanche de 11h à 13h et de 14h à 18h30.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T14:00:00+01:00

2022-12-04T20:00:00+01:00