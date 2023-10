Marché de Noël des soupes 750 route de Strasbourg Fouday, 9 décembre 2023, Fouday.

Fouday,Bas-Rhin

Venez vous réchauffer le cœur, et laissez vous émerveiller par les couleurs, les senteurs d’épices, les lumières, la fanfare de Fouday et les chorales de Noël au traditionnel Marché des Soupes de Noël..

2023-12-09 fin : 2023-12-10 19:00:00. EUR.

750 route de Strasbourg

Fouday 67130 Bas-Rhin Grand Est



Come and warm your heart, and marvel at the colors, spices, lights, Fouday brass band and Christmas choirs at the traditional Christmas Soup Market.

Venga a calentar su corazón y maravíllese con los colores, los aromas de las especias, las luces, la banda de música Fouday y los coros navideños en el tradicional mercado de sopas de Navidad.

Lassen Sie Ihr Herz erwärmen und sich von den Farben, Gewürzdüften, Lichtern, der Fanfare von Fouday und den Weihnachtschören auf dem traditionellen Weihnachtssuppenmarkt verzaubern.

