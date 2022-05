750 ans de la Bastide

2022-07-16 – 2022-07-16 Fondée en 1272 par Lucas de Thaney, sénéchal de Guyenne, pour le compte d’Édouard Ier, la bastide de Beaumont célèbre cette année ses 750 ans ! Journée médiévale :

– Marché Traditionnel et alsaciens

– Campement et animations médiévales

– Restauration multiples

– Spectacle de rue déambulatoire

– Spectacle de fauconnerie

– Tournoi de chevalerie

+33 5 53 22 30 24

