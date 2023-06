Colibrius 75 rue Oehmichen Étupes, 30 juin 2023, Étupes.

Étupes,Doubs

Colibrius, spécialiste du tricycle propose en location des tricycles individuels et tandems pour 1h, 2h, 1/2 journée ou journée (plus, nous contacter).

75 rue Oehmichen Atelier K

Étupes 25460 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



Colibrius, tricycle specialist, offers individual and tandem tricycles for rent for 1h, 2h, 1/2 day or day (more, contact us)

Colibrius, el especialista en triciclos, ofrece alquiler de triciclos individuales y biplaza durante 1 hora, 2 horas, medio día o un día completo (más información, póngase en contacto con nosotros)

Colibrius, ein Spezialist für Dreiräder, vermietet individuelle Dreiräder und Tandems für 1 Stunde, 2 Stunden, 1/2 Tag oder einen Tag (mehr, kontaktieren Sie uns)

Mise à jour le 2023-06-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD