Dédicace à la librairie Calligramme: Guillaume Faburel 75 rue Joffre Cahors, 31 octobre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Mardi 31 octobre à 19h, Calligramme a le plaisir de recevoir Guillaume Faburel, géographe, professeur à l’université et chercheur à l’UMR.

La rencontre concernera son dernier livre Indécence Urbaine, pour un nouveau pacte avec le vivant. L’échange se portera sur la responsabilité des grandes villes dans les crises majeures de notre temps, des rapports consuméristes et productivistes qu’elles génèrent, sans parler du désastre écologique.

Dans cet ouvrage, de nombreuses solutions pour le monde d’après sont proposées et nous aurons le plaisir de les découvrir et d’en discuter..

2023-10-31 19:00:00 fin : 2023-10-31 . EUR.

75 rue Joffre Librairie Calligramme

Cahors 46000 Lot Occitanie



On Tuesday October 31st at 7pm, Calligramme is pleased to welcome Guillaume Faburel, geographer, university professor and researcher at the UMR.

The meeting will focus on his latest book, Indécence Urbaine, pour un nouveau pacte avec le vivant. The discussion will focus on the responsibility of large cities in the major crises of our time, and the consumerist and productivist relationships they generate, not to mention the ecological disaster.

In this book, many solutions for the world of tomorrow are proposed, and we will have the pleasure of discovering and discussing them.

El martes 31 de octubre a las 19.00 horas, Calligramme se complace en recibir a Guillaume Faburel, geógrafo, profesor universitario e investigador en la UMR.

El debate girará en torno a su último libro, Indécence Urbaine, pour un nouveau pacte avec le vivant. El debate se centrará en la responsabilidad de las grandes ciudades en las grandes crisis de nuestro tiempo, las relaciones consumistas y productivistas que generan, por no hablar del desastre ecológico.

En este libro se proponen una serie de soluciones para el mundo del mañana, que tendremos el placer de descubrir y debatir.

Am Dienstag, den 31. Oktober um 19 Uhr, empfängt Calligramme den Geographen Guillaume Faburel, Universitätsprofessor und Forscher an der UMR.

Thema des Treffens ist sein letztes Buch Indécence Urbaine, pour un nouveau pacte avec le vivant (Städtische Unanständigkeit, für einen neuen Pakt mit dem Leben). Der Austausch wird sich auf die Verantwortung der Großstädte für die großen Krisen unserer Zeit konzentrieren, auf die konsumistischen und produktivistischen Beziehungen, die sie hervorbringen, ganz zu schweigen von der ökologischen Katastrophe.

In diesem Buch werden zahlreiche Lösungen für die Welt von morgen vorgeschlagen, die wir gerne entdecken und diskutieren werden.

