Dédicace à la librairie Calligramme: Emmanuelle Schaedele-Giroire 75 rue Joffre Cahors, 23 août 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Signature de « Les Mots de maman face au cancer ». Il faut toujours se dire au revoir.

2023-08-23 10:00:00 fin : 2023-08-23 . EUR.

75 rue Joffre Librairie Calligramme

Cahors 46000 Lot Occitanie



Signing of « Les Mots de maman face au cancer ». Always say goodbye

Firma de « Les Mots de maman face au cancer ». Siempre hay que decir adiós

Unterzeichnung von « Mamas Worte im Angesicht von Krebs ». Man muss sich immer verabschieden

Mise à jour le 2023-08-21 par OT Cahors – Vallée du Lot