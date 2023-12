Atelier distillation : créez et distillez votre propre recette de Gin 75 Rue James Cook Brest Catégories d’Évènement: Brest

Lors de cette atelier de 2h30-3h, vous découvrirez l'art de la composition du gin et distillerez votre recette avec Marie-Sophie, productrice de spiritueux. Au programme:

Introduction à l’histoire de la distillation

Découverte du profil aromatique du gin

En binôme ou seul(e), élaboration de votre recette

Initiation à la distillation sur petit alambic en cuivre

Visite de la distillerie

Dégustation de produits locaux, ainsi que d’un cocktail

Repartez avec votre bouteille ! Informations pratiques :

Durée 2h30 à 3h

Sur inscription .

75 Rue James Cook La Distillerie de Brest

Brest 29200

