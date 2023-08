JOURNÉE DU PATRIMOINE 75 Rue Gaston Thomson Contrexéville, 17 septembre 2023, Contrexéville.

Contrexéville,Vosges

Pour fêter les Journées du Patrimoine, déclinées cette année sur le thème « patrimoine vivant » et « patrimoine sportif », venez découvrir les démonstrations de métiers d’art et savoir-faire sous la Galerie Thermale (céramique, peinture, bijoux, tapisserie décoration…) ainsi que le circuit-jeu proposé cette journée.

Le concept du circuit jeu : des photos de Contrexéville d’hier se sont glissées dans les commerces partenaires du centre-ville, débusquez-les puis RDV en mairie pour retrouver les photos de ces mêmes lieux mais aujourd’hui. Lots à emporter. Jeu GRATUIT. Tout public

Dimanche 2023-09-17 10:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. 0 EUR.

75 Rue Gaston Thomson Salon d’Honneur

Contrexéville 88140 Vosges Grand Est



To celebrate the Journées du Patrimoine (Heritage Days), with this year’s themes of « living heritage » and « sporting heritage », come and discover the demonstrations of arts and crafts in the Galerie Thermale (ceramics, painting, jewelry, tapestry decoration, etc.), as well as the game trail on offer that day.

The concept of the circuit-game: photos of Contrexéville in the past have crept into partner shops in the town center. Find them, then go to the town hall to find photos of the same places today. Prizes to take away. FREE game

Para celebrar las Journées du Patrimoine (Jornadas del Patrimonio), que este año se centran en los temas del « patrimonio vivo » y el « patrimonio deportivo », venga a descubrir las demostraciones de artes y oficios de la Galerie Thermale (cerámica, pintura, joyería, decoración de tapices, etc.), así como el recorrido de juegos que se ofrece ese día.

Concepto del juego: en los comercios asociados del centro de la ciudad se han escondido fotos de Contrexéville en el pasado. Encuéntrelas y vaya después al Ayuntamiento para encontrar fotos de los mismos lugares en la actualidad. Premios para llevar. Juego GRATUITO

Zur Feier der Tage des Kulturerbes, die dieses Jahr unter dem Motto « Lebendiges Kulturerbe » und « Sportliches Kulturerbe » stehen, finden in der Thermalgalerie Vorführungen von Kunsthandwerkern und Handwerkern statt (Keramik, Malerei, Schmuck, Wandteppiche?) sowie ein Rundgang mit Spielen.

Das Konzept des Rundgangs: In den Partnergeschäften im Stadtzentrum befinden sich Fotos von Contrexéville von gestern. Suchen Sie sie auf und begeben Sie sich dann ins Rathaus, um die Fotos der gleichen Orte von heute zu finden. Die Preise können Sie mitnehmen. KOSTENLOSES Spiel

Mise à jour le 2023-08-25 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE