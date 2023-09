Journée portes ouvertes « Bouge ta fripe » 75, rue fromental Yssingeaux, 21 septembre 2023, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

NOUVELLE BOUTIQUE !! Venez découvrir le nouveau magasin aménagé par AVI43..

2023-09-21 10:00:00 fin : 2023-09-21 17:00:00. .

75, rue fromental ZA Fromental

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



NEW SHOP! Come and discover the new AVI43 store.

NUEVA TIENDA Ven a descubrir la nueva tienda acondicionada por AVI43.

NEUES GESCHÄFT !!! Kommen Sie und entdecken Sie den neuen Laden, der von AVI43 eingerichtet wurde.

Mise à jour le 2023-09-16 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire