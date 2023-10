Challoween au CSC Schmit 75 Rue Émile Schmit Châlons-en-Champagne, 24 octobre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

– Atelier cuisine des monstres : Mardi 24 octobre de 14h à 16h

Tous publics – sur inscription (15 places disponibles)

– Atelier maquillage d’Halloween : Vendredi 27 octobre de 14h à 16h30

Tous publics – sur inscription (nombre de places limité)

– Le grand bal des monstres : Vendredi 27 octobre de 19h30 à 23h

Soirée animée par DJ Joann.

Tous publics

– Journée de la peur : Lundi 30 octobre de 10h30 à 16h30 nonstop

Viens défier le taureau des ténèbres & le saut de la peur

Dès 12 ans

Pour des questions d’organisation et pour pouvoir garantir une place à toutes les personnes intéressées, il est important que toutes les inscriptions se fassent auprès du CSC Schmit, à l’accueil, par téléphone ou par email..

2023-10-24 fin : 2023-10-24 16:30:00. .

75 Rue Émile Schmit Centre Social et Culturel Schmit

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



– Monster cooking workshop: Tuesday, October 24, 2pm to 4pm

All ages – registration required (15 places available)

– Halloween make-up workshop: Friday, October 27, 2 – 4:30 p.m

Open to all – registration required (limited number of places)

– Monster Ball: Friday, October 27, 7:30 pm to 11 pm

Party hosted by DJ Joann.

Open to all

– Fear Day: Monday, October 30, 10:30 a.m. to 4:30 p.m. non-stop

Come and challenge the bull of darkness & the jump of fear

Ages 12 and up

For organizational reasons and to guarantee a place for all interested parties, it is important that all registrations are made with CSC Schmit, at reception, by telephone or by email.

– Taller de cocina Monster: martes 24 de octubre, de 14:00 a 16:00 horas

Todas las edades – inscripción obligatoria (15 plazas disponibles)

– Taller de maquillaje de Halloween: viernes 27 de octubre, de 14.00 a 16.30 h

Abierto a todos – inscripción obligatoria (plazas limitadas)

– Monster’s Ball: viernes 27 de octubre de 19.30 a 23.00 horas

Fiesta animada por DJ Joann.

Abierto a todos

– Día del Miedo: lunes 30 de octubre de 10.30 a 16.30 sin parar

Ven a desafiar al toro de las tinieblas y al salto del miedo

A partir de 12 años

Por motivos de organización y para garantizar una plaza a todos los interesados, es importante que todas las inscripciones se realicen en el CSC Schmit, en recepción, por teléfono o por correo electrónico.

– Workshop Monsterküche: Dienstag, 24. Oktober, 14.00 bis 16.00 Uhr

Alle Altersgruppen – nach Anmeldung (15 freie Plätze)

– Halloween-Schminkworkshop: Freitag, 27. Oktober, 14:00 bis 16:30 Uhr

Alle Altersgruppen – nach Anmeldung (begrenzte Anzahl an Plätzen)

– Der große Monsterball: Freitag, 27. Oktober, 19:30 bis 23:00 Uhr

Der Abend wird von DJ Joann moderiert.

Alle Zuschauer

– Tag der Angst: Montag, 30. Oktober, 10:30 bis 16:30 Uhr nonstop

Komm und fordere den Stier der Finsternis & den Sprung der Angst heraus!

Ab 12 Jahren

Aus organisatorischen Gründen und um allen Interessierten einen Platz garantieren zu können, ist es wichtig, dass alle Anmeldungen bei CSC Schmit, am Empfang, per Telefon oder per E-Mail erfolgen.

Mise à jour le 2023-10-05 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne