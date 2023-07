Cours de cuisine Japonaise: Atelier de Gyoza maison avec le Chef « Kotaro Yoshimura Cuisine ». 75 RUE DU VAUGUEUX Caen, 22 août 2023, Caen.

Caen,Calvados

Kotaro est un passionné de cuisine Japonaise, doux et pédagogue en tenue traditionnelle; Kimono et en Geta (chaussures traditionnelles du Japon) il vous fera voyager au Japon avec sa recette de Gyoza. Confection de la pâte, réalisation de la farce au porc, gingembre et ses légumes et cuisson des Gyozas. Une recette authentique, 100% fait maison, frais et surtout pas de surgelé… Vous réaliserez les Goyzas de A à Z pour enfin les déguster tous ensemble dans l’esprit Japonais.

Une expérience unique à Caen.

Sortez vos baguettes et amusez vous en cuisinant..

2023-08-22 18:30:00 fin : 2023-08-22 20:45:00. .

75 RUE DU VAUGUEUX Rainbow Kitchen

Caen 14000 Calvados Normandie



Kotaro is a passionate fan of Japanese cuisine, gentle and pedagogical in his traditional garb; Kimono and Geta (traditional Japanese shoes) he will take you on a journey to Japan with his Gyoza recipe. He makes the dough, stuffs it with pork, ginger and vegetables, and cooks the Gyozas. An authentic recipe, 100% homemade, fresh and above all not frozen… You’ll make Goyzas from A to Z, and then enjoy them together in the Japanese spirit.

A unique experience in Caen.

Get out your chopsticks and have fun cooking.

Kotaro es un apasionado de la cocina japonesa, amable y didáctico, vestido con Kimono tradicional y Geta (zapatos tradicionales japoneses) le llevará de viaje a Japón con su receta de Gyoza. Elaboración de la masa, relleno con carne de cerdo, jengibre y verduras y cocción de las Gyozas. Una receta auténtica, 100% casera, fresca y sobre todo no congelada… Elaborará las Gyozas de la A a la Z, y después las degustará juntos con el espíritu japonés.

Una experiencia única en Caen.

Saque los palillos y diviértase cocinando.

Kotaro ist ein leidenschaftlicher Liebhaber der japanischen Küche. Er ist sanft und lehrreich, trägt traditionelle Kleidung, Kimono und Geta (traditionelle japanische Schuhe) und wird Sie mit seinem Gyoza-Rezept auf eine Reise nach Japan mitnehmen. Sie werden den Teig herstellen, die Füllung mit Schweinefleisch, Ingwer und Gemüse zubereiten und die Gyoza kochen. Ein authentisches Rezept, zu 100 % hausgemacht, frisch und vor allem nicht tiefgefroren… Sie werden die Goyzas von A bis Z herstellen, um sie schließlich alle zusammen im japanischen Geist zu verkosten.

Eine einzigartige Erfahrung in Caen.

Holen Sie Ihre Stäbchen heraus und haben Sie Spaß beim Kochen.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité