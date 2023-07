Atelier Cosmétique: Crème du visage et bougie de cire Bio et locale par Alex de « Caen j’aime ma peau ». 75 RUE DU VAUGUEUX Caen, 9 août 2023, Caen.

Caen,Calvados

Alex, passionné de cosmétique, déjà bien connu sur Caen pour ses crèmes de qualités Bio et locales, vous permettra de réaliser un soin du visage pour matin et soin ; Pour une peau atopique à tendance acnéique. Et une bougie de cire de nos régions au Colza. Vous repartirez avec vos crème maison, votre bougie et un savoir faire!! Quoi de mieux..

2023-08-09 15:30:00 fin : 2023-08-09 17:30:00. .

75 RUE DU VAUGUEUX Rainbow Kitchen

Caen 14000 Calvados Normandie



Alex, a cosmetics enthusiast already well known in Caen for his organic and local quality creams, will help you create a morning and evening facial treatment for atopic skin with acneic tendencies. And a local wax candle with Colza. You’ll leave with your own homemade cream, candle and know-how! What could be better?

Alex, un apasionado de la cosmética que ya es conocido en Caen por sus cremas ecológicas y locales de calidad, le ayudará a crear un tratamiento facial de mañana y noche para pieles atópicas con tendencia al acné. Y una vela de cera hecha con cera de colza local. Se irá con su propia crema casera, su vela y sus conocimientos técnicos ¿Qué puede ser mejor?

Alex, ein leidenschaftlicher Kosmetiker, der in Caen bereits für seine Cremes mit Bioqualität und aus der Region bekannt ist, wird Ihnen eine Gesichtspflege für morgens und abends anbieten; Für eine atopische Haut mit Aknetendenz. Und eine Wachskerze aus unseren Regionen mit Rapsöl. Sie werden mit Ihrer selbstgemachten Creme, Ihrer Kerze und einem Know-how nach Hause gehen! Was könnte besser sein?

