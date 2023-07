Cours de cuisine: Atelier Brunch Australien par la Cheffe Fanny du « DELI » à Caen. 75 RUE DU VAUGUEUX Caen, 25 juillet 2023, Caen.

Caen,Calvados

On adore tous Bruncher.. Alors à vos marmites! Ce cours de cuisine unique d’un Brunch Australien est pour vous! Grâce à ses voyages, Fanny du DELI vous permettra de réaliser un authentique Brunch dans la joie et la bonne humeur.

Au menu:

-Gaufre de patates douces.

-Guacamole.

-Oeuf pochés & sauce tahini au curry.

-Pankake fluffy avec évidement sa pâte à tartiner maison.

On apprend mieux en pratiquant…surtout avec une vrai Cheffe..

2023-07-25 18:30:00 fin : 2023-07-25 20:45:00. .

75 RUE DU VAUGUEUX Rainbow Kitchen

Caen 14000 Calvados Normandie



We all love a good brunch… So grab your pots! This unique Australian Brunch cooking class is for you! Thanks to her travels, Fanny from DELI will help you create an authentic Brunch in a joyful and relaxed atmosphere.

On the menu:

-Sweet potato waffle.

-Guacamole.

-Poached egg & tahini curry sauce.

-Fluffy pankake with homemade spread, of course.

You learn best by doing…especially with a real chef.

A todos nos gusta un buen brunch… Así que ¡a cocinar! ¡Esta clase única de cocina australiana para el brunch es para ti! Gracias a sus viajes, Fanny de DELI te ayudará a crear un auténtico brunch en un ambiente alegre y relajado.

En el menú

-Gofre de boniato.

-Guacamole.

-Huevo escalfado con salsa de curry y tahini.

-Esponjoso pankake con crema de untar casera, por supuesto.

Se aprende mejor haciendo… sobre todo con un chef de verdad.

Wir alle lieben Brunchen. Also ran an die Töpfe! Dieser einzigartige Kochkurs für einen australischen Brunch ist genau das Richtige für Sie! Dank ihrer Reisen wird Fanny vom DELI Ihnen helfen, einen authentischen Brunch mit Freude und guter Laune zuzubereiten.

Auf dem Menüplan:

-Waffel aus Süßkartoffeln.

-Guacamole.

-Pochierte Eier und Tahini-Curry-Sauce.

-Fluffy Pankake mit hausgemachtem Aufstrich.

Übung macht den Meister… vor allem mit einer echten Chefin.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité