Cours de cuisine: Atelier pâtisserie, Cheesecake Vegan et sans gluten par nos Cheffes » Les gens heureux ». 75 RUE DU VAUGUEUX Caen, 18 juillet 2023, Caen.

Caen,Calvados

Nos supers Cheffes vous ferons voyager dans l’univers du Sans Gluten et Vegan tout en Bio.

Cheesecake Vegan et sans gluten au citron vert, hibiscus et framboise. Une recette qui a du Pep’s! Whaou!! Une recette que vous pourrez refaire facilement à la maison et vous pourrez épater votre famille et amis. Elles se feront un plaisir pendant la dégustation de vous offrir des petites astuces culinaires….

2023-07-18 18:30:00 fin : 2023-07-18 20:45:00. .

75 RUE DU VAUGUEUX Rainbow Kitchen

Caen 14000 Calvados Normandie



Our supers Cheffes will take you on a journey into the world of organic gluten-free and Vegan.

Vegan and gluten-free cheesecake with lime, hibiscus and raspberry. A recipe that’s got Pep’s! Wow! A recipe you can easily make again at home, and you’ll be able to impress your family and friends. They’ll be delighted to offer you culinary tips while you’re tasting…

Nuestros súper Chefs le llevarán de viaje por el mundo de los productos sin gluten, veganos y ecológicos.

Tarta de queso vegana y sin gluten con lima, hibisco y frambuesa. ¡Una receta que tiene Pep’s! ¡Guau! Una receta que podrás volver a hacer fácilmente en casa y con la que podrás impresionar a tu familia y amigos. Estarán encantados de ofrecerte algunos consejos culinarios mientras comes…

Unsere Superköchinnen nehmen Sie mit auf eine Reise in die Welt der glutenfreien und veganen Gerichte, alles in Bio-Qualität.

Veganer und glutenfreier Käsekuchen mit Limetten, Hibiskus und Himbeeren. Ein Rezept mit Pep’s! Whaou!!! Ein Rezept, das Sie ganz einfach zu Hause nachbacken können und mit dem Sie Ihre Familie und Freunde beeindrucken werden. Sie werden sich freuen, Ihnen während der Verkostung kleine kulinarische Tipps zu geben…

