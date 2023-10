Marché de Noël 75 rue du Gal de Gaulle Innenheim, 26 novembre 2023, Innenheim.

Innenheim,Bas-Rhin

Organisé par l’amicale des sapeurs pompiers : expositions-vente de décorations de Noël, de gui et de sapins par les associations du village. Vin chaud et petite restauration sur place.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 19:00:00. EUR.

75 rue du Gal de Gaulle

Innenheim 67880 Bas-Rhin Grand Est



Organised by the firemen’s association: exhibition and sale of Christmas decorations, mistletoe and fir trees by the village associations. Mulled wine and snacks on site

Organizado por la asociación de bomberos: exposición y venta de adornos navideños, muérdago y árboles de Navidad por las asociaciones de los pueblos. Vino caliente y aperitivos in situ

Organisiert vom Freundeskreis der Feuerwehr: Ausstellungen und Verkauf von Weihnachtsdekorationen, Misteln und Tannenbäumen durch die Vereine des Dorfes. Glühwein und kleine Snacks vor Ort

